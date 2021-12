Pólo de embalagem deve gerar 1.200 empregos em Dias D'Ávila

Com investimento de aproximadamente R$ 20 milhões, 17 empresas de embalagens e tecnologia voltada para o segmento de cosméticos e perfumes vão ser instaladas em Dias D'Ávila, a 56 km de Salvador, principalmente por conta da instalação da fábrica do Grupo Boticário no Pólo Industrial de Camaçari. A expectativa é de que sejam gerados até 1.200 empregos diretos.

O Polo de Embalagem e Tecnologia, situado às margens da rodovia BA-093, será instalado em uma área de 134 mil metros quadrados divididos em 42 lotes. Tendo em vista que o terreno onde será instalado está terraplanado, a previsão dos investidores é que até dezembro as obras de construção das fábricas sejam iniciadas.

"Já temos demanda e, por isso, a produção deverá começar em meados de 2015. Somente o Grupo Boticário, em sua fábrica na Bahia, vai produzir até 150 milhões de itens/ano. Não podemos deixar de lembrar que esse empreendimento surgiu por causa do crescimento do mercado de cosméticos no Nordeste, que se ressente da falta de indústrias de embalagens", explica o presidente da CL Consultoria, empresa responsável pelo empreendimento, Francisco Costa.

O evento de lançamento acontecerá no próximo dia 17, no auditório da Prefeitura de Dias D'Ávila, com a presença do secretário da Indústria, Comércio e Mineração, James Correia, da prefeita Jussara Márcia do Nascimento, do presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Carlos Gilberto Farias, e do presidente da CL Consultoria Francisco Costa.

Novos investimentos

Também por causa de O Boticário, no mês passado, a empresa mexicana Vitro, fundada em Monterrey há 105 anos, anunciou sua primeira fábrica de embalagens de vidro no Brasil com foco inicial dirigido para frascos de cosméticos e perfume. A planta industrial será implantada no Polo Industrial de Camaçari, onde serão investidos R$ 210 milhões, com geração de 500 empregos. A previsão é que a unidade da Vitro comece a operar no segundo trimestre de 2016.

O secretário James Correia diz que a Bahia se tornará, em mais uma década, referência mundial na fabricação de perfumes e cosméticos. "Será uma Bahia ainda mais perfumada, em razão da chegada de empresas como a Kimberly-Clark, O Boticário, a Vitro, a Zeviplast e a Lavezzo, e mais empresas ainda virão. O potencial de consumo do Norte/Nordeste é extraordinário, movimentando anualmente cerca de R$ 8 bilhões, representando 37,3% do mercado brasileiro de cosméticos e 47,6% do segmento de perfumaria no país".

