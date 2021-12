Polo de Camaçari deve receber investimento de US$ 90 milhões

Uma empresa da área petroquímica anunciou o investimento de US$ 90 milhões no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segunda maior do País no segmento, a Unigel vai aplicar o dinheiro em uma unidade de produção de ácido sulfúrico.

Conforme informações da Secretaria de Comunicação do Estado (Secom-BA), o presidente do grupo, Henri Slezynger se reuniu com o governador Rui Costa em Nova Iorque, na última sexta-feira, 10. A previsão é de que a produção tenha início em 2021 e gere 400 mil toneladas de ácido por ano.

"Esse é um investimento importante porque, além de consolidar o Polo Industrial de Camaçari no setor petroquímico, traz para a Bahia um produto que apenas era fabricado aqui como subproduto da Paranapanema. Uma planta desse tamanho reforça a importância do Polo de Camaçari para a indústria da Bahia e do Brasil", afirmou o governador, por meio de nota divulgada pela Secom.

