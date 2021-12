Polo de Camaçari comemora 40 anos na quinta-feira

O Polo Industrial de Camaçari - que completou 40 anos na última sexta-feira, 29 - comemora a data nesta quinta, 5, em evento que vai reunir, no auditório da Cidade do Saber, em Camaçari, especialistas das empresas do tradicional setor químico e petroquímico, como o vice-presidente da Braskem, Marcelo Cerqueira, e das novas vertentes de desenvolvimento do complexo industrial baiano, a exemplo do segmento automobilístico, com a presença do vice-presidente da Ford, Rogelio Golfarb, entre outros executivos e autoridades previstas.

No seminário, serão debatidos os principais desafios enfrentados pelo polo baiano, que se mantém como o maior complexo petroquímico industrial planejado do Hemisfério Sul. Manter-se competitivo diante da concorrência internacional, num cenário de preços elevados de matérias-primas e entraves de infraestrutura de transporte deve ser o principal norte das discussões , que ainda contarão com a participação do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, para contextualizar a realidade do complexo às perspectivas econômicas do País.

Os avanços obtidos nos últimos anos, mesmo diante das adversidades, serão o enfoque das apresentações do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic). Os números ilustram: o ativo total do Polo, que era de US$ 12 bilhões até 2008, saltou para US$ 16 bilhões em 2011, superando os 18 US$ bilhões a partir de 2016.

