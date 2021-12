Pobre Juan inaugura unidade em Salvador

A primeira unidade do restaurante Pobre Juan em Salvador deverá se posicionar entre as quatro maiores em faturamento da rede.

Os sócios do empreendimento, que fica no mesmo local do antigo Baby Beef Bahia, na Avenida Tancredo Neves, acreditam que o espaço tem potencial para faturar mais de R$ 1 milhão por mês. Entre a aquisição do espaço e a reforma do local, foram investidos R$ 5 milhões.

"Nós fizemos um investimento aqui para que este local se torne um ícone da gastronomia da cidade de Salvador, como nós já conseguimos fazer nas outras cidades em que nós nos instalamos", explicou o empresário Cristiano Melles, um dos sócios do Pobre Juan, durante um almoço ontem para a apresentação do restaurante à imprensa baiana.

Com a inauguração da unidade baiana, o grupo chega ao número de dez restaurantes da marca do Brasil.

