Pobre Juan deixa Salvador e Baby Beef reassume restaurante

O restaurante Pobre Juan, que chegou em Salvador em 2013, encerrou as atividades neste domingo, 14. O restaurante voltará a ser Baby Beef, mas com uma nova diretoria, de acordo com o gerente do empreendimento Denilson Santana.

Já os funcionários serão mantidos. Denilson não informou quando o restaurante voltará a atender o público.

Em 2013, a administração do Grupo Baby Beef na Bahia passou para o Pobre Juan. Na época, a rede contava com as unidades Baby Beef Iguatemi, Baby Beef Gamboa, Baby Beef Express e Chez Bernard.

Segundo comunicado da Sociedade Grand Vivant (SGV), controladora do Pobre Juan, a empresa aceitou uma proposta pelo restaurante localizado na Avenida ACM. Ainda segundo a mesma nota, toda a equipe permanecerá na casa.

