Plataforma MoveCidade simplifica a mobilidade urbana

Com o crescimento desenfreado das grandes cidades, a mobilidade urbana é considerada um dos temas mais desafiadores da atualidade. A plataforma digital MoveCidade aborda o assunto de forma simples e didática, para que o cidadão possa se orientar melhor sobre suas alternativas de mobilidade em meio ao caos urbano.

A iniciativa foi desenvolvida pelo Insituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), em parceria com o Instituto Clima e Sociedade e o Laboratório de Experimentação Digital (LED).

São dez páginas de conteúdo em diferentes formatos: animações em vídeo, quadrinhos educativos, infográficos e páginas interativas. "Queremos que os cidadãos se empoderem das ferramentas aqui e passem a participar mais ativamente das políticas públicas de mobilidade urbana, opinando, reclamando e fiscalizando os serviços prestados", diz a apresentação do MoveCidade.

A plataforma é bastante oportuna, já que uma pesquisa realizada em março pelo Idec e DataPopular concluiu que o transporte público é um dos serviços que mais causam dor de cabeça ao consumidor brasileiro.

Em setembro, será lançada a versão beta de um aplicativo de avaliação dos diferentes modais de transportes, que pretende formar uma base de dados independente para saber o que as pessoas acham sobre ônibus locais e intermunicipais, trens, metrô, ciclovias e sistemas de bicicletas compartilhadas. Essa primeira versão do aplicativo será restrita a São Paulo, mas será aberta para mais cidades posteriormente.

"O direito à cidade está ligado à possibilidade que os diversos grupos sociais têm de se deslocar pelos centros urbanos e efetivar direitos garantidos na Constituição, como saúde, educação, lazer e cultura. O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, determina que transporte público deve ser um serviço de qualidade, oferecido de maneira a garantir a saúde e a segurança do consumidor", afirma Teresa Liporace, assessora de projetos do Idec.

Com objetivo de facilitar o acesso às páginas públicas de queixas e reclamações, o MoveCidade reúne links diretos para os canais de atendimento sobre mobilidade das capitais brasileiras.

adblock ativo