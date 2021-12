Plano visa novo estímulo à cadeia do feijão

O feijão, que em 2016 teve alta de até 35% no preço devido às complicações na safra e durante um Brasil ainda desestruturado pós-impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, será em 2018 uma das estrelas da agricultura nacional. Esta semana, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou a criação do Plano Nacional da Cadeia Produtiva do Feijão, previsto para fevereiro do próximo ano. A estratégia do governo é organizar todo o processo produtivo da semente.

A decisão do Ministério da Agricultura em investir na cadeia produtiva do feijão é consequência do rendimento da exportação do produto. Segundo o Mapa, o mercado do feijão e pulses (sementes secas), o mercado externo representam R$ 16 bilhões, e o Brasil é hoje o maior fornecedor de feijão do mundo, com três safras em quase todos os estados da federação. A média anual das safras, segundo a pasta, é de 3,3 milhões de toneladas.

Lentilha e ervilha

O Plano Nacional do Feijão abrangerá também os pulses, que são a lentilha, o grão-de-bico e a ervilha. Para a implementação, destaca o Mapa, serão identificados os principais entraves do setor por meio de um diagnóstico que analisará a produção também sob a perspectiva sociocultural. “Esse diagnóstico servirá como um roteiro para os projetos destinados a organizar a cadeia produtiva”, explica o ministério pela assessoria de imprensa.

O mercado importador na Ásia será o foco do trabalho de análise e implementação de estratégias na cadeia produtiva dos pulses, garante o Mapa, com base na expectativa de atender a uma demanda “superior a quatro milhões de toneladas”, segundo dados coletados em missão oficial do governo em setembro de 2016 e chefiada pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi.

Mercado indiano

A primeira colheita da safra de grão-de-bico em terras brasileiras que será destinada ao mercado asiático, especialmente para a Índia, se iniciou no último mês de agosto. Para Eumar Novacki, secretário-executivo do Mapa, “o feijão faz parte da nossa cultura. Além de ser saudável, tem preço, oferta garantida no país e potencial de exportação”, disse durante a apresentação da estratégia.

O segmento do feijão e pulses será a segunda cadeia produtiva a experimentar um processo de organização, a exemplo das frutas, informa o Mapa. Em janeiro de 2018, o governo se programa para lançar o Plano Nacional da Fruticultura.

Na elaboração do Plano Nacional do Feijão, o ministério terá ajuda do Conselho Brasileiro do Feijão e Pulses (CBFP), do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses (Ibrafe) e mais onze entidades ativas na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão.

Desafios

O sucesso do Plano Nacional da Cadeia Produtiva do Feijão dependerá do enfrentamento de três desafios, como comentou o secretário-executivo do Conselho Brasileiro do Feijão e Pulses, Egon Schaden Júnior, também no dia do lançamento da ação para 2018. Schaden listou que, primeiro, o governo deverá garantir os registros de novos defensivos, “porque algumas variedades de feijão e de pulses ainda não possuem produtos específicos e registrados, o que não permite a rastreabilidade da produção”.

O ministro também citou a necessidade da equalização do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) entre os estados “para garantir a competitividade, já que a guerra fiscal ainda afeta o feijão e outros produtos”. Por último, disse que o governo terá de trabalhar em mudanças nas legislações sobre classificação dos diferentes tipos de feijão, “pois os padrões ainda não são claros e uniformes, e preciso lidar com parâmetros corretos de avaliação e classificação”.

