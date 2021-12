Plano Safra vai destinar R$ 7 bilhões à agropecuária baiana

Uma cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira, 13, no Bahia Othon Palace, marcou o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar e Plano Safra da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura 2015/2016.

Estiveram no evento o governador Rui Costa e o ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias.

Ao todo, serão disponibilizados R$ 1,5 bilhão para a agricultura familiar e R$ 5,5 bilhões para o financiamento da pecuária e agricultura no estado.

Além do lançamento, também foram formalizados os acordos entre governos Federal e Estadual para execução do Plano Safra, lançamento de editais do programa Bahia Produtiva e decreto de adesão ao Garantia Safra.

