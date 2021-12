Plano para economia em Salvador terá cerca de 100 ações, diz ACM Neto

O plano de retomada da economia em Salvador, após a pandemia do novo coronavírus, terá no total, cerca de 100 ações. Conforme o prefeito ACM Neto em pronunciamento nesta sexta-feira,10, a iniciativa envolve diversas áreas, a exemplo da tributária, infraestrutura e mobilidade e geração de empregos por meio de investimentos privados.

Dentre as medidas já anunciadas estão a emissão de certidões negativas de débito junto ao município para as empresas que estavam adimplentes até 15 de março, mesmo que tenham mudado de condição após essa data, e a prorrogação do pagamento do IPTU de agosto para dezembro. A ação deve beneficiar 29 mil pessoas jurídicas, segundo a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).

O plano com mais detalhes será divulgado nos próximos dias, mas o prefeito adiantou que a cabital baiana contará com “investimentos pesados na área de infraestrutura” por meio do governo federal e crédito internacional.

"Teremos investimentos pesados na área de infraestrutura via financiamentos junto ao governo federal e operações de crédito internacionais. Também faremos anúncios importantes de novos empreendimentos privados articulados pela Prefeitura que vão gerar pelo menos 30 mil empregos em Salvador. Haverá, ainda, o viés do ordenamento para melhorar a mobilidade na pós-pandemia, com ampliação de ciclovias e ciclofaixas e ampliação das calçadas e passeios para tentar aliviar a busca pelo transporte público. Além disso, na retomada, bares e restaurantes poderão, com ordenamento, ocupar mesas nas calçadas, o que nos dará uma segurança maior", revelou.

A área urbana, o turismo, a tecnologia e a sustentabilidade receberão estratégias específicas. Em paralelo, o plano terá um pacote com ações sociais. A prefeitura garante, no entanto, que a ampliação do número de leitos de UTI para pacientes com a covid-19 será mantida.

"Esperamos no início da semana que vem já apresentar os respiradores que serão destinados ao hospital de campanha montado pelo governo do Estado na Arena Fonte Nova. Serão 25 respiradores recebidos pela Prefeitura que serão repassados ao Estado. Já foi aprovada a solução que permite à Prefeitura transferir recursos diretamente ao governo e assegurar a implantação desses leitos", concluiu ACM Neto.

adblock ativo