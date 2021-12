Plano Diretor dobra área industrial do Polo

O governador Jaques Wagner lançará no próximo dia 11 de junho o novo Plano Diretor do Polo Industrial de Camaçari, na esteira das comemorações dos 35 anos da fundação do complexo industrial, que atualmente abriga cerca de 90 fábricas.

O novo plano vai dobrar a área destinada à instalação de indústrias do Polo, que sairá dos atuais 13,4 mil hectares para 29,3 mil hectares. A nova área equivale a cerca da metade do atual território de Salvador e é cinco vezes maior que Lauro de Freitas.

Concebido numa parceria do governo do Estado, Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic) e pelas prefeituras de Camaçari e Dias D'Ávila, o novo plano diretor tem como principal objetivo planejar a expansão do polo industrial.

A TARDE teve acesso com exclusividade ao projeto, que prevê a divisão do Polo em pelo menos sete áreas, cada qual com um perfil específico para instalação de novos empreendimentos.

O núcleo central será formado pelas indústrias petroquímicas e do setor automotivo, onde já está instalada a Ford e onde será erguida a fábrica da Foton Motors.

A leste desta área, no entorno da Via Atlântica está a área de expansão, que termina já nas proximidades da Estrada do Coco, onde está sendo construída a fábrica da montadora JAC Motors, em fase de terraplanagem.

Na região noroeste, próximo ao município de Dias D'Ávila, está reservada uma área para instalação de indústrias de terceira geração do setor petroquímico, focada na produção de bens finais.

Outras áreas vão abrigar a indústria de celulose, metal-mecânica, a cadeia de produção de equipamentos eólicos e centros de distribuição, além de uma área para empreendimentos logísticos e unidades para treinamento de pessoal.

O desenho ainda não é definitivo, pois ainda passará pelo crivo do governador e dos empresários do Polo. Contudo, dificilmente o projeto enfrentará grandes mudanças, já que será apresentado em duas semanas.

Ordenamento - Secretário estadual de Indústria, Comércio e Mineração (SICM), James Correia explica que o passo inicial para a definição do plano diretor foi um decreto assinado pelo governador Jaques Wagner no ano passado, que desapropriou uma área equivalente a 14 mil hectares entre Camaçari e Dias D'Ávila.

Superintendente do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), Mauro Pereira afirma que o plano diretor responde a uma necessidade antiga de ordenar a ocupação da área do Polo.

Desde a sua fundação, em 1978, o Polo teve o seu plano diretor revisado duas vezes: em 1986 e em 2006, quando as áreas urbanas foram excluídas do polo industrial.

