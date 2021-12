Planejamento torna liquidação mais vantajosa

Na próxima quinta-feira, 28, começa a Liquida Salvador, período de 11 dias em que 7,5 mil lojas de Salvador e Região Metropolitana oferecerão descontos de até 70%. O evento oferece boas oportunidades de negócio, mas desde que o consumidor fique atento ao objeto de desejo e às condições de compra.

A regra de ouro é planejamento. De acordo com o consultor em finanças Angelo Guerreiro da Costa este cuidado pode resultar em uma economia de até 30%.

Para que isso aconteça, a primeira dica é levantar o orçamento pessoal. Dessa forma, é possível estabelecer um limite de gastos para as compras. Feito isso, é hora de compor uma lista de produtos de interesse, na qual o consumidor deve inserir apenas aquilo de que necessita.

"Liquidação tem toda hora. Comprar pela oportunidade não vale a pena. Limite as compras àquilo que você realmente precisa. Até porque essa é uma época de despesas, de comprar o material escolar, de pagar IPTU, portanto é bom ter cautela", aconselha o especialista.

O terceiro passo é fazer uma consulta prévia, nas lojas de interesse e também na internet, do preço dos produtos da lista de compras. Isso evita que o consumidor caia na falsa promoção.

Publicidade - "Tem que tomar cuidado. É comum, no varejo, o estabelecimento ter 5 mil itens e na verdade só 15 deles terem preços vantajosos. Só que a campanha publicitária acaba induzindo à aquisição de diversos deles", diz Costa.

Na euforia de aproveitar as ofertas é comum o consumidor não prestar atenção aos detalhes da compra. Um dos pontos mais negligenciados é a garantia. É importante ver o que ela cobre, em especial quando se trata de uma garantia estendida.

"Uma vez, fui com um amigo comprar um ar-condicionado. Ele trocava de ar todo ano por causa da maresia. O vendedor ofereceu a ele a garantia estendida de dois anos, mas quando peguei o termo para ler, vi que ela não cobria ferrugem", conta o consultor.

Gracieli Leal, superintendente do Procon-Ba, alerta que a garantia estendida não é obrigatória. "O vendedor ganha comissão nesse tipo de venda e às vezes o cliente não percebe que está sendo induzido", observa.

Outro ponto que merece atenção são os juros embutidos. O consultor em finanças ensina um método para descobrir se existem. "Pergunte se tem desconto pagando à vista. Se tiver, essa diferença de preço são os juros embutidos", explica.

Gracieli recomenda que o consumidor some as parcelas para conferir se correspondem ao total da compra divulgado pela loja. "Já autuamos algumas empresas por causa disso. É mais comum com produtos da linha branca", esclarece.

Verifique, também, se o produto em promoção pode ser trocado e se está em perfeitas condições. "Produto em liquidação não quer dizer com avaria. Se houver alguma, tem que ser especificada no ato da compra. Lembrando que a avaria é um pequeno defeito e não deve comprometer a funcionalidade do produto", ressalta Gracieli Leal.

