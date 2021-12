PL quer isentar taxistas e pessoas com deficiência do IPI de carros híbridos e elétricos

Pessoas com deficiência e taxistas podem ficar isentas do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) para carros híbridos e elétricos no Brasil. Em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, o texto do Projeto de Lei (PL) também libera o financiamento desses veículos do Imposto sobe Operações Financeiras (IOF). Se aprovado, o PLS 780/2015, de autoria do senador Jorge Viana (PT-AC), será encaminhado para a Câmara dos Deputados.

Viana argumenta que, além de beneficiar taxistas e pessoas com deficiência, o projeto visa estimular o segmento de híbridos e elétricos. "Faltam incentivos para impulsionar a aquisição e a e a fabricação desses veículos no Brasil". Para o senador, a concessão de isenções a taxistas também é uma forma de ampliar a divulgação a toda a população sobre esses carros.

Atualmente, ainda há poucas opções de veículos híbridos e elétricos no mercado brasileiro. Algumas alternativas hoje são o Toyota Prius (vendido por R$ 126,6 mil) e o Ford Fusion Hybrid (R$ 160,9 mil). A BMW comercializa o compacto i3, por R$ 159.950, e o i8, esportivo híbrido plug-in, por R$ 799.950. Há ainda o Lexus CT, modelo da divisão de carros de luxo da Toyota, vendido no País por R$ 135.750.

