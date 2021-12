Neste ano o FPSO Pioneiro de Libra completa um ano de operação no campo de Mero e também de conclusão do primeiro Teste de Longa Duração, processo utilizado para avaliar o comportamento do reservatório de petróleo, do Bloco de Libra. Segundo os índices de segurança e meio ambiente, os dados confirmam o sucesso da embarcação, que conseguiu superar a marca de nove milhões de barris de petróleo produzidos desde novembro do ano passado, quando foi registrado o primeiro óleo.

De novembro do ano passado para este ano, o navio-plataforma produziu mais de 58 mil barris de óleo equivalente por dia. O ativo, que pode atuar em lâmina d'água de até 2.400 metros de profundidade, consegue produzir 50 mil barris de petróleo diários, comprimir e reinjetar cerca de quatro milões de metros cúbicos de gás ao dia.

"Atingir a produção 58 mil boed com 1 poço em águas ultra profundas é um marco na indústria offshore, temos muito orgulho deste sucesso alcançado ainda no primeiro ano de operação", celebra Clarice Romariz, diretora da Joint-venture TK-Ocyan.

Além de comemorar a alta taxa e produções, também é celebrado que neste período foi marcado por um ano sem acidentes com afastamento registráveis a bordo. "Esse resultado é fruto de um trabalho contínuo, de engajamento da equipe desde o início do projeto e da operação. Nossa Taxa de Frequência de Incidentes Registráveis (TFIR) é igual a zero neste período, o que demonstra a seriedade do trabalho e o comprometimento de todo o time da TK-Ocyan", aponta a executiva.

Segundo Clarice Romariz, a segurança é um fator fundamental da TK-Ocyan e foi crucial no projeto, desde a construção do FPSO, ao fim de 2014, no estaleiro Jurong, em cingapura. Em um pouco mais de dois anos, cerca de quatro mil pessoas participaram do projeto, incluindo 19 milhões de homens por horas trabalhadas. Neste período não houve registro de acidentes de trabalho com afastamento.

Já em relação ao meio ambiente, a embarcação conquistou pontos positivos, o índice de queima de gás abeixo dos 3% e também sem vazamento de óleo ou químicos ao mar. Atualmente ocorre uma parada de produção programada para troca e interconexão de um poço injetor para iniciar uma nova campanha de testes da unidade.

