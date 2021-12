PIB do 1º trimestre de 2016 cai 0,3%, aponta IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro recuou 0,3% no primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto trimestre de 2015, informou nesta quarta-feira, 1º, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio exatamente no teto do intervalo das estimativas dos analistas de 51 instituições consultados pelo AE Projeções, que esperavam retração entre 1,80% e 0,30%, que resultou em mediana negativa de 0,80%.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2015, o PIB recuou 5,4% no primeiro trimestre deste ano. O resultado ficou dentro das estimavas dos analistas, que previam recuo de 7,10% a 4,70%, com mediana negativa de 5,90%. Com o dado divulgado nesta quarta-feira, o PIB acumula queda de 4,7% em quatro trimestres até o primeiro trimestre de 2016.

Ainda segundo o instituto, o PIB do primeiro trimestre do ano totalizou R$ 1,473 trilhão.



Esse foi o último trimestre integralmente sob o comando do governo da presidente afastada Dilma Rousseff (PT). Com a queda, o Brasil completa dois anos em recessão. A crise começou no segundo trimestre de 2014, quando teve uma queda de 1,2%.

