PIB brasileiro registra queda de 3,6%, a maior desde 1996

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro sofreu a maior queda desde que começou a série de apurações, em 1996. O quarto trimestre do ano passado teve recuo de 3,6% em relação ao trimestre anterior, de acordo com levantamento do IBGE, divulgado nesta terça-feira, 10. No entanto, houve expansão de 1,3% quando se compara os últimos três meses de 2008 com igual período de 2007.

No acumulado de 2008, o PIB brasileiro fechou com 5,1% de crescimento em relação ao ano anterior, num total de R$ 2,9 trilhões produzidos. Foi o terceiro melhor resultado em dez anos. O IBGE revisou o resultado de 2007 e o estabeleceu em 5,7%.

O resultado do PIB baiano vai ser divulgado amanhã pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), órgão do governo estadual, responsável pela pesquisa.

O PIB é resultado da produção nacional da indústria, da agropecuária e dos serviços, mas também é influenciado pelo consumo, por este representar o destino dos produtos. Ou seja, se o consumo é baixo, a produção tende a ser baixa por não ter para onde escoar.











Queda – A indústria foi o setor responsável por puxar o resultado do quarto trimestre para baixo. Registrou queda de 7,4% em relação ao trimestre anterior. A produção agropecuária (-0,5%) e de serviços (-0,4%) sofreu pouca variação no período.









Ao longo do ano, o melhor resultado foi do setor agrícola. Aumento de 5,8%, puxado principalmente pelos resultados do trigo, café em grãos e cana. O setor de serviços ficou abaixo da média global, com alta de 4,8%. A indústria teve aumento de 4,3% em 2008, com destaque para a construção civil, que registrou 8% de crescimento.







Per capita – A população brasileira do ano passado foi calculada em 186,9 milhões de habitantes pelo IBGE. E quando se divide o PIB total por essa população, chega-se a R$ 15.240 para cada um – o que se denomina PIB per capita. Este item registrou crescimento de 4% em 2008.







Apesar de virtualmente estar produzindo mais, os brasileiros compraram menos no último trimestre do ano passado em relação aos três meses anteriores. O consumo das famílias caiu 2% no período, de acordo com a mesma pesquisa do IBGE. Foi o primeiro resultado negativo deste item desde o segundo trimestre de 2003, quando houve recuo de 1,2%. A retração do consumo derrubou as importações em 8,2% no trimestre. As exportações também caíram: 2,9%.







Análise – Na avaliação do chefe do setor de informação do IBGE-Bahia, Joílson Rodrigues, o resultado negativo do acumulado de outubro, novembro e dezembro é, principalmente, consequência “psicológica” da crise que assolou o mundo a partir de setembro. “É um efeito de natureza muito mais subjetiva do que objetiva. Um estado de cautela por conta da redução do crédito, muito mais do que um mal sistêmico”, avalia.







Rodrigues explica que o temor em relação ao futuro foi o que gerou uma diminuição do crédito. O efeito cascata derruba o consumo e, consequentemente, a produção. “Os indicadores demonstram que o consumidor quer comprar, a indústria quer produzir, mas não tem crédito”.







Uma outra pesquisa do IBGE, também divulgada nesta terça, indica que a produção industrial cresceu 2,3% entre dezembro e janeiro últimos. Para Rodrigues, já é o início da retomada econômica. “Freamos a curva descendente da indústria, que já começa a crescer novamente. Isso é um bom sinal de recuperação”.



