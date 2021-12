PIB baiano cai 3,7% no primeiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) - soma de todos os bens e serviços produzidos - da Bahia fechou o primeiro trimestre do ano com uma queda de 3,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior e deverá ficar em torno de -2,9% até o final de 2016, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 3, pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). A retração econômica baiana no primeiro trimestre foi caracterizada pela baixa da agropecuária (-6,5%), indústria (-5,2%) e serviços (-2,8%).

Segundo analistas da SEI, ao contrário do que se verificou no primeiro trimestre de 2015, quando o setor agropecuário amenizou a queda do PIB do estado com alta de 6,9%, este ano o setor contribuiu com a indústria e serviços na retração em volume do PIB baiano. A taxa observada ao longo dos 12 meses ficou em -3,8% e o sazonal em -1,2%.

Os destaques negativos ficaram por conta do algodão (-0,7%); do feijão (-25,1%) com retração nas áreas plantadas (19,2%) e colhidas (14,6%); e na soja que sofreu forte revisão na expectativa da safra e registrou queda de 4,4% devido às altas temperaturas e escassez de chuvas na região. O levantamento registrou altas nas culturas da mandioca (13%) e cana-de-açúcar (4%).

adblock ativo