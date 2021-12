PIB baiano cai 3,7% no 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia caiu 3,7% no segundo trimestre deste ano na comparação com igual período de 2015. Já considerando a série com ajuste sazonal (2º trimestre de 2016 em comparação com o 1º trimestre de 2016), o resultado foi uma contração de 1,1%. Os números foram divulgados nesta sexta-feira, 2, pela Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos da Bahia (SEI).

O levantamento mostra ainda que a atividade econômica do estado caiu 3,9% no primeiro semestre de 2016, em relação a igual período de 2015. No acumulado dos quatro trimestres, terminados no segundo trimestre de 2016, o PIB registra uma taxa negativa de 3,8%, em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. A projeção para o ano de 2016, feita pela SEI, é de queda de 3,1%.

Quando comparado a igual período do ano anterior, o PIB da Bahia apresentou contração de 3,7% no segundo trimestre de 2016. Essa queda é decorrente do desempenho do valor adicionado a preços básicos (VA) que fechou o trimestre com retração de 3,9% e dos impostos sobre produtos (-3,5%). Os três setores que contribuem para a geração do valor adicionado tiveram quedas: agropecuária (-14,4%), indústria (-2,4%) e serviços (-2,4%).

Seca

A queda da agropecuária baiana esteve associada diretamente às fortes perdas na produção de grãos em função da seca, que atinge a maior parte das áreas produtoras, inclusive a região oeste do estado.

