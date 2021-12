Piano de Eike também está no condomínio do juiz

O piano apreendido do empresário Eike Batista está na casa do vizinho do juiz titular da 3ª Vara Federal Criminal, Flávio Roberto de Souza, segundo o advogado Sergio Bermudes, que representa o ex-bilionário.

O instrumento apreendido pela Polícia Federal foi levado para o mesmo condomínio onde mora o juiz, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O advogado alega que isso só poderia ter ocorrido se o vizinho tivesse sido nomeado pela Justiça como depositário do piano, o que Bermudes afirma que não aconteceu. "Isso é um absurdo", disse Bermudes.

O piano foi apreendido judicialmente, mas pela dificuldade de transporte a Justiça decidiu inicialmente deixar o instrumento na casa do empresário, que ficaria designado como "fiel depositário", impedido de vendê-lo. Posteriormente o juiz disse ter encontrado uma pessoa de confiança que mora em seu condomínio para desempenhar o papel de cuidar do piano até o dia do leilão.

Procurado, o juiz informou que não poderia fazer qualquer comentário sobre a condução do piano apreendido até o edifício onde mora por determinação da Corregedoria de Justiça. Souza foi flagrado na terça-feira ao volante do Porsche Cayenne Turbo do empresário, apreendido pela PF no início de fevereiro.

O advogado de Eike contou que está fazendo uma representação ao Conselho Nacional de Justiça contra o juiz e que entrará com uma ação de danos morais na vara civil pela forma afrontosa com que Souza vem se referindo ao empresário.

Instagram

Na terça-feira, a mulher de Eike Batista, Flavia Sampaio, publicou em uma rede social uma foto do piano ironizando a escolha do condomínio do juiz como depósito para o instrumento. "Será pelo mesmo zelo que quiseram tanto tirar um piano de casa (foram 3 x na casa para montar a engenharia de retirada) e levar para... o mesmo endereço onde estão os carros??! #equipezelosa #agradecimento #quantoamor", postou Flavia em sua conta no Instagram.

Sera pelo mesmo zelo que quiseram tanto tirar um piano de casa (foram 3 x na casa para montar a engenharia de retirada) e levar para.., o mesmo endereco onde estao os carros??! #equipezelosa #agradecimento #quantoamor Uma foto publicada por flaviasampaio (@flaviasampaio) em Fev 24, 2015 às 8:51 PST

adblock ativo