PF descobre fraudes de R$ 3 milhões por vírus na internet

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 22, a Operação Captura, resultado de investigação sobre fraudes bancárias realizadas pela internet que causaram prejuízo superior a R$ 3 milhões em diversas instituições financeiras, inclusive a Caixa Econômica Federal.

Segundo a PF, por meio de "malwares" (tipo de vírus) hospedados nos computadores de clientes bancários, os fraudadores capturavam os dados das vítimas, especialmente agência, conta e dados cadastrais. O golpe tinha sequência pelo telefone. Muitas vezes se passando por funcionários do atendimento do próprio banco entravam em contato com clientes, para obter as senhas e códigos das vítimas.

Com os dados pessoais das vítimas, os fraudadores imediatamente acessavam as contas por meio do canal "internet banking". Eram realizadas transferências bancárias e pagamentos de multas e impostos relacionados a veículos.

A PF informou que até agora foi possível constatar a existência de pelo menos duas organizações criminosas dedicadas às mais variadas modalidades de fraudes bancárias, tais como clonagem de cartões bancários (crédito e débito), subtração de valores de contas bancárias pela internet, desvio de cartões bancários nos Correios com a colaboração de carteiros, uso de empresas e de suas respectivas máquinas (POS) e contas bancárias para pagamentos fraudulentos com os cartões, utilização de contas de terceiros, para destinação dos valores das fraudes falsificação de cheques e fraudes em financiamentos bancários.

A operação desta quinta tem como objetivo a execução de 18 mandados de prisão preventiva, 3 de prisão temporária e 23 mandados de busca e apreensão, realizados nas cidades de: São Paulo, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Santana do Parnaíba e Praia Grande.

A PF apreendeu mídias, smartphones, cartões bancários, cheques, boletos bancários e outros documentos relacionados a dados bancários de clientes da Caixa Econômica Federal e de outras instituições financeiras.

