Petroleiros da Bahia se mobilizam para greve em novembro

Os petroleiros da Bahia se mobilizam juntamente com outros 13 sindicatos filiados a Federação Única dos Petroleiros (FUP) para entrar em greve em novembro. De acordo com o Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro-BA) uma reunião entre a FUP e o Ministério Público do Trabalho nesta quinta-feira, 29, visa garantir o cumprimento da Lei da Greve. Oito estados já estão com atividades paradas, eles têm sindicatos ligados a Frente Nacional de Petroleiros (FNP).

"Estamos aguardando o fim da reunião para avisarmos a empresa que vamos entrar em greve e dá o prazo legal de 72h." disse, Deyvid Barcelar, coordenador do sindicato e conselheiro de administração da Petrobras eleito pelos trabalhadores.

Entre as reivindicações da categoria estão a revisão de segurança, já que segundo Bacelar, só esse ano 17 pessoas morreram durante o trabalho na empresa, a reposição de efetivo por meio de concurso e a denuncia da venda de ativos prevista no Plano de Desinvestimento de Dilma/Bendine. "A BR Distribuidora e a Gás Petro já tiveram aprovação de venda e há mais 26 projetos que podem vir a ser vendidos", informou Bacelar.

Além disso, a federação pede a manutenção de benefícios previstos no último acordo coletivo de trabalho. Os petroleiros pedem que o reajuste salarial cubra, pelo menos, a correção da inflação. A FNP alega que, na reunião, a Petrobras "não apresentou proposta para a pauta da categoria, restringindo-se a apresentar um índice econômico abaixo da inflação".

A Petrobras informou por meio de nota, que as atividades na empresa estão normais mesmo com a greve iniciada por petroleiros dos oito estados. "Não há qualquer prejuízo à produção ou ao abastecimento do mercado.", informou a nota.

"A apresentação de uma nova proposta econômica, além do atendimento ao pleito de incluir representantes de empresas do Sistema Petrobras na mesa negociação, demonstra a disposição da companhia em dialogar abertamente com as entidades sindicais", esclarece o comunicado.

