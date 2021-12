Petrobras vai reduzir preço do GLP industrial e comercial a partir desta 4ª

A Petrobras informou em seu site que vai reduzir o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para a indústria e o comércio em 9,8% a partir desta quarta-feira, 24. O último ajuste havia ocorrido no dia 25 de abril, quando o produto subiu 6%.

O preço do gás residencial (gás de cozinha) permanece inalterado, com ajuste trimestral previsto para agosto. O preço do GLP residencial, atualmente em R$ 26,20 o botijão de 13 kg é menor do que do GLP para uso industrial e comercial, conforme resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), por se tratar de interesse da política energética nacional a prática de preços inferiores.

Segundo a Petrobras, o preço do GLP industrial e comercial segue a paridade internacional do combustível.

