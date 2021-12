Petrobras vai prorrogar fornecimento de nafta para Braskem

O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, disse nesta quinta-feira, 29, que a Petrobras prorrogará por mais 45 dias o contrato de fornecimento de nafta (insumo usado na produção de matérias-primas essenciais para a produção de plásticos e embalagens) para a Braskem. O contrato, que havia sido renovado em setembro, venceria neste sábado, 31.

Ainda assim, a batalha da Bahia e da Braskem é para que os contratos voltem a ser fechados em longo prazo. Apesar do anúncio do ministro, o governador Rui Costa (PT) também já tem audiência marcada com o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, no dia 10 de novembro, em Brasília, ocasião em que vai defender a adoção de um acordo de longo prazo, entre a Petrobras e a Braskem, para fornecimento da nafta.

O anúncio do ministro minimiza o clima de incerteza vivido pelo setor desde 2013, quando a falta de consenso nas negociações fizeram com que os contratos, até então de cinco anos, fossem firmados em curto prazo. Desde então, foram três aditivos de seis meses, sendo que o último, firmado em agosto, foi de apenas dois meses, mantendo as condições do anterior.

Braga também vai se reunir na próxima semana com Aldemir Bendine, presidente da estatal, para selar o compromisso de que, em 15 de dezembro, seja assinado um acordo de longo prazo com condições competitivas para viabilizar investimentos no setor petroquímico. O cronograma foi anunciado no mesmo dia (quinta) em que a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) publicou anúncio nos principais jornais sobre o impasse em torno de um contrato de longo prazo com a estatal.

A entidade disse que a falta de acordo entre as empresas ameaça o futuro de todo o setor. A Abiquim fala em fechamento de fábricas, corte de investimentos e de vagas. Cerca de 70% da nafta (subproduto do petróleo) consumidas pela Braskem vêm da Petrobras. O insumo é importante para a indústria, já que hoje a Braskem é a única empresa no Brasil a transformar a nafta em eteno, polietileno e polipropileno - matérias-primas para a produção de plásticos, eletrônicos, fraldas e até remédios.

A Petrobras é dona de 47% do capital votante da Braskem, empresa controlada pela Odebrecht, com 50,1%. O acordo entre as empresas foi feito em 2009, com validade de cinco anos e renovação automática por mais cinco anos. Porém, em março de 2014, a Petrobras decidiu não renovar o contrato, já que vinha acumulando prejuízos ao vender para a Braskem a nafta com um desconto de cerca de 8% em relação ao mercado internacional, destacou uma fonte do setor que não quis se identificar. Segundo um relatório do Ministério Público Federal, a estatal teria acumulado prejuízo de R$$ 6 bilhões entre 2009 e 2014.

