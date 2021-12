Petrobras reduz preço da gasolina pela primeira vez neste ano

Depois de seis altas seguidas no preço da gasolina desde janeiro, a Petrobras anuncia que a partir deste sábado, 20, o preço vai ser reduzido nas refinarias. O valor do diesel, no entanto, não será alterado e permanece em R$ 2,86 por litro.

O preço médio da gasolina será de R$ 2,69 por litro, o que representa uma queda de R$ 0,14 (-5,28%). Em dezembro, o litro do combustível custava cerca de R$ 1,84. Enquanto o do diesel saía a R$ 2,02.

Entre as altas no preço da gasolina, a Petrobras encerrou o quarto trimestre de 2020 com lucro recorde de R$ 7 bilhões. Nos últimos tempos, entretanto, a empresa chegou a perder R$ 75 bilhões em valor de mercado em um só dia, devido à interferência do presidente Jair Bolsonaro no comando da estatal.

O presidente criticou a gestão de Castello Branco, então líder da Petrobras, e indicou o general Joaquim Silva e Luna para assumir o cargo.

adblock ativo