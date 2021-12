Petrobras reduz preço da gasolina em 2,84%; diesel segue em R$ 2,1016

A Petrobras anunciou que, com o reajuste que entrará em vigor na terça-feira, 29, o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias será de R$ 1,9526, com queda de 2,84% em relação à média atual de R$ 2,0096.

Já o preço médio nacional do litro do diesel A permanece em R$ 2,1016.

Para tentar pôr fim à greve, o presidente Michel Temer cedeu e reduziu em R$ 0,46 o valor do diesel, com corte em tributos como a Cide e o PIS/Cofins.

Foi garantido também o congelamento do preço do diesel por 60 dias. Depois disso, o reajuste será mensal, de 30 em 30 dias.

O governo publicou, em edição extra do Diário Oficial da União, as três medidas provisórias (MPs) para atender a novos pedidos dos caminhoneiros.

