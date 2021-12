Petrobras reajusta preço do GLP industrial em 12,3% a partir da quarta-feira

A Petrobras informou que aumentou os preços de comercialização do GLP destinado aos usos industrial, comercial e granel às distribuidoras, no porcentual médio de 12,3%. O reajuste irá vigorar a partir da quarta-feira, 7 de dezembro.

A empresa esclareceu, também, que os preços de GLP destinado ao uso residencial, comercializado em botijões de até 13kg (conhecido como P13 ou gás de cozinha), não foram objeto de reajuste.

Na segunda-feira, 5, a estatal anunciou o aumento do preço do diesel nas refinarias em 9,5%, em média, e da gasolina em 8,1%, com vigência a partir desta terça-feira, 6.

adblock ativo