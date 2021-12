Petrobras reajusta gasolina e diesel a partir de sábado

A Petrobras informou nesta sexta-feira, 29, que a partir da 0h de sábado, 30, os preços da gasolina e do diesel serão reajustados. Para a gasolina A, o aumento é de 4% e para o diesel, 8% (média Brasil). O reajuste foi decidido nesta sexta durante a reunião do conselho de administração da empresa

Segundo o fato relevante, a implementação da política de preços visa "assegurar que os indicadores de endividamento e alavancagem retornem aos limites estabelecidos no Plano de Negócios e Gestão 2013-2017 em até 24 meses, considerando o crescimento da produção de petróleo e a aplicação desta política de preços de diesel e gasolina".

Outro objetivo é alcançar, em prazo compatível, a convergência dos preços no Brasil com as referências internacionais. Outro objetivo é não repassar a volatilidade dos preços internacionais ao consumidor doméstico.

Segundo a estatal, os preços da gasolina e do diesel, sobre os quais incide o reajuste anunciado, não incluem os tributos federais Cide e PIS/Cofins e o tributo estadual ICMS.

"Seguindo recomendação de seu conselho de administração, por razões comerciais, os parâmetros da metodologia de precificação serão estritamente internos à companhia. Caberá ao conselho de administração avaliar a eficácia da política de preços da Petrobras por meio da evolução dos indicadores de endividamento e alavancagem da companhia", disse a estatal, no fato relevante.

