Petrobras negocia alta da gasolina

A Petrobras está negociando com o governo a possibilidade de reajustar os preços de gasolina e óleo diesel este ano. A informação foi dada nesta segunda-feira, 12, pelo diretor financeiro da estatal, Almir Barbassa, ao explicar que, sem reajuste, e com o atual patamar do câmbio, a empresa verá seu endividamento líquido crescer. Isso porque a Petrobras usará os recursos que tem em caixa R$ 72,8 bilhões (US$ 32,8 bilhões), aumentando sua dívida líquida. No primeiro semestre do ano, a estatal captou ao todo cerca de US$ 20 bilhões. "Estamos trabalhando intensamente em busca do alinhamento dos preços", disse Barbassa.

