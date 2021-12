Petrobras: não há decisão sobre reajuste de combustíveis

A Petrobras divulgou nesta noite de terça-feira, 4, um comunicado ao mercado em que diz que "até o momento não há decisão quanto a reajuste no preço de gasolina e do diesel". O comunicado foi encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) após o encerramento da reunião do conselho de administração da companhia, que durou cerca de nove horas nesta terça-feira. A expectativa do mercado era que um reajuste de preços fosse definido nessa reunião extraordinária, convocada após a interrupção do encontro da última sexta-feira, 31, em meio às discussões sobre as auditorias internas da companhia.

O comunicado ao mercado foi divulgado sob o título de "Esclarecimento sobre notícias", em referência a informações publicadas pelo jornal "O Estado de S. Paulo" na última semana. O comunicado informa que reajuste de preços é "assunto discutido frequentemente pela sua Diretoria Executiva e pelo seu Conselho de Administração". Entretanto, não houve definição sobre o tema.

Na sexta-feira, antes da deliberação sobre o reajuste, a reunião foi interrompida ainda na apreciação do primeiro item da pauta: a auditoria independente da PricewaterhouseCoopers (PwC). A auditoria condicionou a aprovação das contas trimestrais da companhia ao afastamento do presidente da Transpetro, Sergio Machado. Segundo o Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, apurou no último domingo, a reunião ficou tensa diante do impasse sobre a pressão da auditoria independente. Ontem, Machado pediu licença do cargo por 31 dias.

No comunicado ao mercado divulgado hoje, o tema também foi abordado, reforçando a contratação de duas empresas para realizar auditorias externas e independentes na companhia. O foco são as denúncias feitas pelo ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa. Segundo o documento, "o andamento das providências internas tomadas e outras possíveis medidas a serem tomadas pela Petrobras referentes à 'Operação Lava Jato' é assunto de discussão pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração".

