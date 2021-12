Petrobras e Total analisam desenvolvimento de negócios de energias renováveis

Na segunda-feira, 9, a Petrobras assinou um memorando de entendimentos com a companhia francesa Total, prevendo o desenvolvimento conjunto de negócios nos segmentos de energias solar e eólica em território brasileiro. A informação foi divulgada pela estatal nesta terça-feira, 10.

As duas companhias já possuem parcerias em outras desde fevereiro de 2017. Os bons resultados, diz a Petrobras, fizeram com que ambas ampliassem os objetivos para outras áreas potenciais. “A realização desse acordo faz parte da estratégia da Petrobras de desenvolver negócios de alto valor em energia renovável, em parceria com grandes players globais, visando a transição para uma matriz e baixo carbono”, informou a estatal.

Ao todo são quatro parques eólicos no escopo da Petrobras, todos em parceria, totalizando 104 MW instalados e em operação desde 2011, após leilão de energia de reserva de 2009. Além disso, a companhia possui uma planta de pesquisa e desenvolvimento em energia solar fotovoltaica de 1,1 MW no Rio Grande do Norte, onde estão sendo avaliadas as operações de quatro tipos de tecnologia.

A parceria com a Total é significativa. A francesa atua em toda cadeira de valor fotovoltaica através da SunPower e da Total Solar, desde a fabricação de células até o desenvolvimento de parques de energia solar ou através da instalação de usinas solares nos segmentos industrial/comercial e doméstico.

Este memorando de entendimentos tem natureza não vinculante, mas indica a intenção das empresas em trabalhar conjuntamente para desenvolver projetos nesses segmentos.

Segundo a Petrobras, os principais benefícios da parceria são a diluição de riscos relacionados ao negócio de energias renováveis no Brasil e potenciais ganhos de escala e sinergia.

