Petrobras diz que não há decisão sobre reajuste no preço de combustível

A Petrobras afirmou nesta quinta-feira, 8, que não há decisão quanto ao reajuste no preço da gasolina e do diesel. O comunicado foi uma resposta às informações de fontes ouvidas pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, de que a estatal estuda redução no preço dos combustíveis.

Na nota, a companhia reitera que "a política de preços da Petrobras visa a não repassar a volatilidade dos preços internacionais ao mercado doméstico, seja quando os preços internacionais estão em elevação, seja quando estão em declínio".

Ainda de acordo com a estatal, "o assunto é frequentemente discutido pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da companhia, mas, até o momento, não há decisão quanto ao reajuste no preço da gasolina e do diesel". "Caso haja alguma informação relevante sobre o tema, a companhia comunicará tempestivamente ao mercado", acrescenta.

Segundo fontes ouvidas na terça-feira pelo Broadcast a Petrobras teme que as empresas decidam revender os combustíveis com preços mais competitivos. Por essa razão, segundo essas fontes, a empresa tem discutido internamente a redução nos preços de seus combustíveis para evitar a competição e a entrada de novos concorrentes no mercado doméstico.

