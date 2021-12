Petrobras comunica à ANP indício de gás e óleo em poços no MT e na BA

A Petrobras comunicou à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP) a descoberta de novos indícios de óleo e gás em duas concessões em terra, na Bacia do Parecis, no Mato Grosso, e na Bacia do Recôncavo, na Bahia. No Mato Grosso, o poço 3BRSA1307DSE, perfurado após autorização em março, já constatou indícios de óleo e gás em terra. É a segunda constatação somente neste mês, segundo a estatal.

Na Bahia, foram comunicadas descobertas no campo REC-T-80, contrato 100% Petrobras de exploração de campos de petróleo em terra. A descoberta foi comunicada na terça-feira, 11, segundo a autarquia, para o poço 1BRSA1304BA.

