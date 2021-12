Petrobras, Coelba e CCR perdem selo de bom pagador

Na esteira do rebaixamento do Brasil, a Standard & Poor's (S&P) revisou nesta quinta-feira, 10, a avaliação de risco da Petrobras para 'grau especulativo'. Na escala da agência, a estatal caiu dois níveis e perdeu o selo de "bom pagador". É a segunda vez que a petroleira é rebaixada em 2015, o que deve limitar sua capacidade de captação e dificultar a execução de seu plano de negócios.

Com o rebaixamento, a Petrobras agora tem uma nota de crédito pior que a da Eletrobras, que também foi rebaixada junto com outras 23 empresas, dentre elas a baiana Coelba (veja a lista completa abaixo).

A classificação de risco da petroleira foi revisada de BBB- para BB, e a S&P ainda colocou a empresa em perspectiva negativa, o que pode significar uma nova queda na próxima avaliação. Mesmo antes do anúncio oficial, as ações da Petrobras já sofriam forte queda diante do pessimismo do mercado de capitais com a perda do grau de investimento do Brasil.

Após o anúncio, os papéis da estatal negociados na BMF&Bovespa registraram perda de 5,01% e 3,82% nos preferenciais e ordinários, respectivamente. Em nota, a Petrobras disse que já garantiu o financiamento dos seus projetos no médio prazo com recursos captados ao longo do ano.

A estatal informou também que pretende cortar US$ 12 bilhões em gastos operacionais até 2019. "A companhia esclarece, ainda, que seus financiamentos não possuem cláusulas atreladas ao rating das agências classificadoras de risco. Ou seja, a reclassificação não provocará alterações nos contratos vigentes".

Em fevereiro, a agência Moody's já havia retirado o grau de investimento da petroleira. A agência alegou "preocupação crescente" com as denúncias de corrupção e com as "pressões sobre a liquidez" da empresa, que ameaçava não apresentar suas demonstrações financeiras auditadas de 2014.

A Standard & Poor's atribuiu o rebaixamento à vinculação entre a avaliação da petroleira à nota do governo, revisada ontem diante da instabilidade política e da dificuldade para executar o ajuste fiscal.

Dívidas

O rebaixamento não surpreendeu o comando da estatal. A avaliação é que os indicadores da companhia já estavam pressionados pelo cenário desfavorável da indústria. Em agosto, o presidente Aldemir Bendine disse em entrevista ao jornal O Estado de s. Paulo que o risco de perda da nota de classificação era "preocupante", mas minimizou os efeitos.

"Não acho que a companhia teria uma perda tão significativa. Não estamos falando de uma companhia que está na bacia das almas e vai entrar em recuperação judicial."

O rebaixamento, entretanto, atinge a estatal num momento delicado, quando estão para vencer R$ 60,5 bilhões em dívidas até o próximo ano. Como mais de 70% de sua dívida está em moeda estrangeira, o endividamento já passa de

R$ 420 bilhões após a desvalorização cambial no início do mês.

Corte de salários

A Petrobras considera reduzir a jornada de trabalho e o salário dos seus empregados concursados. O Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, teve acesso à proposta de acordo coletivo defendida pela estatal para o período de 2015 a 2017.

No documento, a petroleira abre espaço para que os funcionários da área administrativa passem a trabalhar 30 horas semanais, em vez das atuais 40 horas. A adesão seria voluntária, mas acarretaria corte de 25% nos ganhos mensais e nos pagamentos por férias e décimo terceiro.

Além de propor redução salarial e das horas trabalhadas nos escritórios, a petroleira quer reduzir a carga de trabalho de dez para oito horas diárias em unidades operacionais.

adblock ativo