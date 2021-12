Petrobrás anuncia novo reajuste no preço dos combustíveis

Após um reajuste que entra em vigor nesta quarta-feira, 21, o preço médio do litro do combustível nas refinarias vai sofrer um novo aumento.

De acordo com a Petrobrás, o preço médio do litro da gasolina será de R$ R$ 1,5148, enquanto do díesel será de R$ 1,7369. A média nacional considera os preços à vista. Ainda segundo a companhia, o combustível sairá 1,8% mais caro para as refinarias.

Além do reajuste, a empresa também passou a informar os preços do combustível em seu site.

