Pesquisar preço do pão pode fazer a diferença

Como economizar na compra de um produto tão essencial para o brasileiro como o pãozinho francês? Para muitos consumidores, a saída tem sido reduzir a quantidade, mas, assim como na compra de outros produtos, fazer pesquisa continua a ser uma boa saída.

Nos bairros periféricos de Salvador e região metropolitana, a saída por parte das padarias é fazer promoções em dias específicos, venda a retalho - uma prática proibida, já que dificulta ao consumidor avaliar a gramatura de cada pãozinho - ou fabricar pães com ingredientes mais baratos.

Em padarias situadas em regiões limítrofes, como São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Itinga (Lauro de Freitas), a média do preço do quilo do pão varia entre R$ 7,50 e R$ 8,50. Alguns destes estabelecimentos vendem três pães ao custo de R$ 1.

Já no centro da capital baiana é possível comprar o quilo por valores entre R$ 8 (Pão Pelô) e R$ 10 (Padaria Bola Verde), mas nestes estabelecimentos o pão não é vendido por unidade. Os pães vendidos em lojas de redes de supermercado desta área ficam nesta faixa. No Bompreço (Av. Vasco da Gama) o preço do pão francês de 50 g custa R$ 8,48, e no Extra situado na mesma avenida custa R$ 8,99.

A Bola Verde é uma tradicional padaria situada no bairro de Dois de Julho, que funciona ininterruptamente desde 1953. Com 42 funcionários, funciona das 6 às 21 horas e está sempre cheia de fregueses.

O proprietário, Antônio Carlos da Silva Reis, que já foi funcionário da família de empresários espanhóis que fundaram a casa, disse que a diferença do preço está relacionada ao uso de farinhas de maior ou menor qualidade, adição de produtos químicos para fazer a massa render, além de equipamentos que assam os pães de forma homogênea ou não.

Fiscalização

Presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria da Cidade do Salvador, Mário Pithon diz que a variação de preços é muito salutar e corresponde à grande quantidade de indústrias panificadoras da capital baiana e aos diferentes custos gerados pela localização destes estabelecimentos.

Segundo o sindicato, Salvador tem mais de duas mil indústrias de panificação, sendo que somente cerca de 40 destas empresas, justamente as maiores, são associadas à entidade. "E são estas empresas as mais fiscalizadas pelo Procon, Ibametro e pela Vigilância Sanitária, enquanto que as menores atuam livremente", disse Pithon, que acredita que o poder público deveria estar atento ao fato de que os moradores da periferia são os que mais precisam de proteção contra balanças desreguladas e produtos inferiores em qualidade.

adblock ativo