Pesquisa: Classe C está comprando menos em supermercados

Brasileiros da classe C compram atualmente menos produtos em supermercados que há seis meses, conforme indica pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 20, pelo Instituto Data Popular.



O estudo revela que 47% dos brasileiros da classe C informaram que, comparando com os últimos seis meses, estão comprando menos produtos em supermercados. Aproximadamente 41% compram a mesma quantidade e 12% compram mais.



Uma das perguntas da consulta era se os entrevistados esperavam comprar mais ou menos nos próximos seis meses. De acordo com o resultado, 45% disseram que devem comprar menos produtos em supermercado, enquanto 36% afirmaram que comprarão a mesma quantidade e 19% acreditam que comprarão mais.



A pesquisa quantitativa nacional foi realizada entre os dias 18 e 29 de janeiro, envolvendo 3.050 pessoas de 150 cidades brasileiras. A margem de erro máxima é de 1,77% para um intervalo de confiança de 95%.

adblock ativo