Pescados são vendidos com descontos de até 60% na Ribeira

Sete toneladas de pescado estão sendo vendidas com preços abaixo do mercado, que podem proporcionar até 60% de desconto, no Terminal Pesqueiro da Ribeira, em Salvador, até às 12h desta quarta-feira, 23. A expectativa é que mais de três mil pessoas adquiram a mercadoria de cooperativas de pescadores espalhadas pelo território baiano.

A ação, denominada de Santo Pescado, é uma parceria do Ministério da Pesca e Aquicultura com a Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia (Seagri).

"Com o Santo Pescado, é possível potencializar a cadeia produtiva do pescado aqui no estado. A ação garante que os pescadores vendam tudo o que produzem por um preço acessível às pessoas. Os dois lados saem ganhando com isso: quem compra barato e quem vende mais", explica o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior, por meio de nota.

Mais de quinze espécies de pescado são vendidas no terminal. Com os maiores descontos estão as opções mais consumidas, como os peixes vermelho, dourado e pescada amarela. O robalo é outra espécie bastante procurada. Na comparação, o preço dele sai de R$ 60 para R$ 25.

Para esta edição do Santo Pescado, a novidade fica por conta dos frutos do mar, que passaram a ser comercializados no local esse ano. O quilo do camarão, vendido nos supermercados por cerca de R$ 40, é comercializado no terminal por apenas R$ 24.

"O preço direto na fonte está deixando a mercadoria mais barata. Além disso, para nós, pescadores, concentrar o nosso pescado em um só lugar, sem ter que transportar os alimentos, nos deixa economizar. Esta forma de venda nos deixa com 50% de ganho a mais do que nos dias comuns", revela o pescador Cássio Santos.

