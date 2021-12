Pescadores têm até dia 31 para requerer seguro-desemprego

Os pescadores artesanais dos 27 municípios baianos que vivem da pesca do robalo têm até o dia 31 de julho para requerer o benefício do seguro-desemprego. Até o momento, 4.189 pescadores fizeram a habilitação.

O início de defeso do robalo, fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), começou em 15 de maio e continua até 31 de julho. Nesse período, o pescador artesanal fica proibido de exercer suas atividades para preservar a reprodução da espécie. Em contrapartida, o pescador artesanal tem direito a três parcelas do seguro no valor do salário mínimo vigente.

Para solicitar o seguro-desemprego, o pescador artesanal deve preencher o formulário na rede SineBahia ou nas entidades credenciadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Após 30 dias, a primeira das três parcelas é disponibilizada nas agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas ou unidades da Caixa Aqui.

Para receber o pagamento, o pescador artesanal precisa apresentar a carteira de identidade (RG) e o número de inscrição como segurado especial. O seguro-desemprego é pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Nos municípios e localidades onde não existem unidades do SineBahia, são deslocados técnicos da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) para fazer a habilitação.

Na Bahia, os municípios onde acontece o defeso do Robalo são: Alcobaça, Aratuípe, Belmonte, Cairu, Camamu, Canavieiras, Caravelas, Igrapiúna, Ilhéus, Itacaré, Itamaraju, Ituberá, Jaguaripe, Maragogipe, Maraú, Nazaré, Nilo Peçanha, Nova Viscosa, Porto Seguro, Prado, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Taperoá, Teixeira de Freitas, Ubaitaba, Valença e Vera Cruz.

Pagamento

Os critérios para pagamento são: estar com a licença atualizada, emitida pela Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República, com antecedência mínima de um ano da data do início do defeso; possuir inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como segurado especial; ter comprovação de venda do pescado ou comprovante de recolhimento de pelo menos duas contribuições ao INSS; não estar recebendo qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social (exceto auxílio-acidente e pensão por morte).

