Pequenas empresas terão mais R$ 15 bi do Santander

O grupo Santander anunciou, nesta terça-feira, mais R$ 15 bilhões em créditos para as pequenas e médias empresas brasileiras, em coletiva de imprensa realizada na sede do banco, em São Paulo.

O programa Avançar, por meio da plataforma Santander Negócios & Empresas, foi implantada na Espanha, Argentina, Reino Unido e México e chega ao Brasil onde já foi emprestado R$ 38 bilhões para as PMEs, segundo o presidente do Santander Brasil, Jesus Zabalza.

"No total serão cerca de R$ 55 bilhões. Acreditamos no crescimento econômico do país e no modelo de ajuste fiscal do governo. Estamos implantando esse programa agora para colher bons frutos em médio a longo prazo", disse o executivo.

Sem mencionar taxas de juros, Zabalza disse que o crédito será concedido para as empresas com futuramente de até R$ 80 milhões "As PMEs têm vocação para a exportação, mas também tem uma alta taxa de mortalidade, aí que entramos, para contribuir na educação financeira e estimular o crescimento dos negócios", completa o presidente.

Apoio



A iniciativa tem apoio de grupos como Endeavor, Universia e Sebrae. Este último entra com a capacitação de empresários e funcionários das PMEs.

O grupo Santander atua em mais de 20 paises e tem, atualmente, quatro milhões de clientes PMEs, sendo 700 mil só no Brasil. Assim, o segmento de pequenas e médias empresas, segundo o diretor responsável pelo Santander Negócios & Empresas, Ede Viani, responde por 40% do comércio exterior e 20% do PIB do país.



"As PMEs são responsáveis pela geração de milhões de empregos. E nosso objetivo é estimular mais isso, é fazer as empresas crescerem, assim crescemos também", disse Viani.

Entre os diferenciais do programa está a rapidez para abertura de conta e instalação da maquininha de cartão de crédito, que segundo Conrado Engel, vice-presidente executivo sênior de varejo, atenderá a todas as bandeiras no próximo trimestre. Além disso, tem o cartão de credito empresarial Santander Negócios & Empresas, que permite a transferência de bônus para cartão pessoa física.

*A jornalista viajou a São Paulo a convite do Santander.

