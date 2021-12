Pelo Twitter, Bolsonaro destaca decisão do STF contra sistema financeiro

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) se pronunciou no Twitter sobre uma sessão ocorrida nesta quinta-feira, 16, no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que julgava ação de interesse da Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif), que agrupa sindicatos patronais de bancos e empresas de créditos de todo o Brasil.

Na ação, a Consif questionava a constitucionalidade da lei que determinou o uso da Unidade Real de Valor (URV) para o cálculo da correção monetária relativa aos meses de julho e agosto de 1994, primeiro bimestre de implantação do Plano Real. O Plenário do STF, no entanto, votou majoritariamente pela constitucionalidade da norma.

"Por 8x2, fomos vitoriosos no STF e deixamos de pagar para os poderosos R$ 2,5 bilhões. Seguimos desagradando o sistema", publicou o presidente. No tuíte, Bolsonaro ainda anexou um vídeo da sustentação oral do ministro da Advocacia-Geral da União André Luiz de Almeida Mendonça contra a ação da Consif. Segundo o presidente da República, Mendonça fez ali a defesa dos "interesses de todos nós contribuintes".

