Pedro Parente, da BRF, diz que vê tabelamento de frete com bastante preocupação

O CEO da BRF, Pedro Parente, disse nesta sexta-feira, 10, que vê "com bastante preocupação" o tabelamento de frete para carga rodoviária provado pelo governo federal nesta semana. O executivo falou a analistas durante teleconferência para análise dos resultados trimestrais.

Como resultado da greve dos caminhoneiros, ocorrida entre maio e junho, a tabela de fretes foi sancionada pelo presidente Michel Temer e publicada na quinta-feira, 9, no Diário Oficial da União (DOU) por meio da Lei nº 13.703.

A medida tem levado a uma movimentação entre as empresas de proteína animal com o intuito de buscar milho no mercado externo que, por vezes, tem sido mais barato do que trazer o insumo por caminhão do Centro-Oeste.

No caso da BRF, uma fonte disse ao Broadcast Agro, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que a possibilidade de importar milho não estaria afastada pela empresa, caso seja a opção mais viável financeiramente enquanto a tabela de fretes estivesse em vigor.

