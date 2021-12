Pedidos de seguro-desemprego têm alta de quase 2% em 2020

Os pedidos de seguro-desemprego tiveram um aumento de 1,9% em 2020. De acordo com dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia, foram 6,784 milhões de solicitações do benefício no ano passado contra 6,655 milhões em 2019.

Apesar da alta, o número de pedidos caiu em dezembro pelo terceiro mês seguido. O setor de serviços registrou o maior número de requerimentos de seguro-desemprego em 2020 e concentrou 41% do total, com 2,779 milhões de pedidos. Os trabalhadores do comércio responderam por 26,6% do total de pedidos feitos em 2020, seguidos pelos que atuam na indústria (17,1%) e construção (9,4%).

Ainda segundo os dados da Secretaria, 59,8% dos pedidos foram feitos por homens e 40,2% por mulheres. Aproximadamente um terço dos trabalhadores que pediram o benefício (33,1%) está na faixa dos 30 a 39 anos de idade, e 20,6% na faixa entre 40 a 49 anos.

