Pedágio em rodovias concedidas à ViaBahia subirá

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou aumento na Tarifa Básica de Pedágio (TBP) do sistema rodoviário baiano composto pelas rodovias BR-116 / 324 e BA-526 / 528, trecho Divisa BA / MG, explorado pela Via Bahia Concessionária de Rodovias, conforme resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o documento, a tarifa passará de R$ 3,10 para R$ 3,40 para a categoria de veículo 1 nas praças de pedágio P3, P4, P5, P6 e P7. A taxa também aumentará de R$ 1,70 para R$ 1,90 para a categoria de veículo 1 nas praças de pedágio P1 e P2.

Os novos valores começam a vigorar a partir da 0h do dia 7 de dezembro. O reajuste é resultado da aprovação da 4ª revisão ordinária e da 6ª revisão extraordinária do contrato de concessão.

