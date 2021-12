Pecuária: mercado de inseminação artificial avança no Brasil

Há exatos 20 anos, quando nasceu o touro nelore batizado de AJ Kulal, em homenagem a um dos mais altos montes africanos, a equipe do Programa de Melhoramento Genético Delta G da Agropecuária Jacarezinho, em Valparaíso, interior de São Paulo, não poderia imaginar que o nome seria tão apropriado à trajetória desse animal entre os reprodutores da sua raça.

O touro é o nelore com o maior volume de herdeiros provados no mundo e já rendeu R$ 30 milhões em vendas de sua genética a 107 rebanhos do Brasil. Kulal é um ícone de um mercado que vem crescendo nos últimos três anos.

Um gado com genética melhorada produz um ganho imediato de 15% em produtividade. Na Jacarezinho, em 20 anos de investimento, houve um acréscimo de 30% na produtividade.

"Kulal foi um outlier (fora de série) por cinco anos (de 1999 a 2003), foi um Schumacher da raça. Demorou um bom tempo até encontrarem um outro touro que o ultrapassasse", diz o gerente geral da agropecuária, Ian Hill.

Kulal é cria de um baiano, o touro nelore Uiru da Soraya. A segunda propriedade da Agropecuária, aliás, é no oeste da Bahia, no município de Cotegipe.

Desenvolvimento



A inseminação artificial de bovinos já é uma prática no País desde os anos 70. Mas, com a maior profissionalização do agronegócio na última década, vem aumentando a exigência por uma carne de melhor qualidade e uma maior produtividade do rebanho. Grandes frigoríficos, como Friboi e Marfrig, já pagam a mais por animais com melhores características.

Essa técnica de fertilização possibilitou que criações como as de aves e suínos alcançassem alto desempenho no País. Através da inseminação artificial, pode-se ter um número muito maior de vacas prenhas do que pelo meio usual, que é usando o macho reprodutor para fecundá-las.

"Pelo método natural conseguimos de 30 a 50 vacas prenhas por ano. Com a inseminação, podemos alcançar três mil vacas", compara o diretor da Associação Brasileira de Inseminação Artificial (Asbia), Neimar Severo.

Leilões



Entre os caminhos de busca por boa genética, a exemplo da internet e dos programas de melhoramento genético, o mais glamouroso é o leilão.

Em sua 24ª edição, o Leilão de Touros da Agropecuária Jacarezinho contribui bastante para a fama da empresa. O evento acontece sexta-feira, a partir das 14 horas, em Araçatuba (SP). Serão ofertadas 500 doses de sêmen nelore.

Ano passado o evento reuniu 400 criadores e movimentou R$ 2,8 milhões em negócios, marca que a organização pretende superar .

Participar desses eventos também proporciona a valorização dos bovinos de genética excelente. "Enquanto normalmente um animal é vendido em um leilão por R$ 10 mil, os de melhor genética atingem valores entre R$ 50 e R$ 100 mil", diz Severo.

