PEC das Domésticas provoca dúvidas em órgãos trabalhistas

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 478/10, sobre os direitos dos trabalhadores domésticos, foi aprovada nesta terça-feira, 26, no Senado, e deve ser promulgada na próxima semana, dia 2, mas as novas regras não devem entrar em vigor imediatamente. Há muita discussão do que efetivamente passa a valer após a promulgação. Até os órgãos fiscalizadores estão em dúvida. Procurada para falar sobre a aplicação da PEC das Domésticas, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE-BA) disse, através de sua assessoria, que não se pronunciaria sobre o tema porque as diretrizes ainda não foram definida pelo Ministério

Público do Trabalho (MPT).

Para o diretor-tesoureiro da Ordem dos Advogados da Bahia (OAB), Jones Rodrigues de Araújo, os benefícios aprovados pela PEC entram em vigor imediatamente após a promulgação, mas ele também aponta que há dúvidas. "Está difícil ainda entender, até para os advogados trabalhistas. A (PEC) deixa algumas brechas, precisa se adaptar ainda muita coisa, porque igualou os direitos, mas o empregado doméstico é um trabalhador diferenciado", defende.

É unânime entre especialistas que logo após a promulgação, as empregadas domésticas farão jus apenas a carga horária de 44 horas semanais e a hora-extra. "De imediato só a hora-extra e a carga horário definida. Vai ter ainda a regulamentação dos outros direitos, o que deve acontecer em abril", diz a presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas, Cleusa Maria de Jesus, ponderando que há dúvidas sobre a implementação até desses benefícios.

Especialistas em direito trabalhistas indicam a necessidade de orientação de como colocar a lei em vigor. "A grande questão é que mesmo aqueles direitos de aplicação imediata, como as horas extras e a jornada de trabalho, precisarão ser discutidos, para que haja realmente efetividade", explica a advogada trabalhista Alane Virgínia Azevedo.

"A princípio vai ser negociável (o pagamento da hora-extra) entre as partes (empregado e empregador), porque como vai fiscalizar se a trabalhadora vai trabalhar 8 horas. Vai ter cartão de ponto?", questiona Cleusa Maria de Jesus.

Há dúvidas, por exemplo, de como controlar as horas trabalhadas. "A CLT prevê o controle da jornada pelos estabelecimentos que possuem mais de dez empregados. No caso das domésticas, a relação é muito baseada no quesito confiança. Para resguardar o empregador, a recomendação inicial é que ele faça um controle manual, um livro de ponto, com as anotações de horários de entrada, saída e repouso, e que seja rubricado pelo empregado doméstico. Claro que os horários devem ser apontados com fidelidade, contabilizando também os minutos. Caso o controle de ponto seja aquele em que os horários são previamente assinalados, constando a mesma hora de entrada e saída todos os dias, ele pode acabar invalidado judicialmente", orienta Alane Virgínia.

Outro ponto discutido é como será a avaliação dos casos de trabalhadores que dormem na casa dos patrões. "Dormir na casa do patrão não configura necessariamente que (o empregado) está trabalhando. Ainda há de acertar com os sindicatos (da categoria)", diz o diretor-tesoureiro da OAB.

O direito ao adicional noturno, assim como FGTS, seguro-desemprego, salário-família, auxílio-creche e seguro para acidente de trabalho devem ser regulamentados após a promulgação da PEC.

Bolso - Os benefícios que vão pesar mais no orçamento dos patrões são o pagamento do FGTS e do adicional noturno, de acordo com o Portal Empregada Doméstica. Não foi definido o percentual para recolhimento destes. Mas se seguir o padrão pago aos demais trabalhadores de 8% do salário, o FGTS vai custar R$ 54,24 para quem recebe o salário mínimo vigente no país de R$ 678,00, além de adicional de 40% em caso de demissão sem justa causa.

De acordo com o Portal do Empregado Doméstico, a hora-extra também pode onerar o pagamento da empregada doméstica. O site, que é especializado no tema, diz que uma trabalhadora que fica no serviço duas horas a mais por dia, pode receber 30% a mais no final do mês, já que o patrão tem que pagar adicional de 50% por hora excedente a carga horária.

Incluindo todos benefícios, as novas regras devem representar um aumento de até 40% no custo com empregadas domésticas, de acordo com o Portal Doméstica Legal, que usou como base de cálculo o salário mínimo estipulado no Rio de Janeiro, que é de R$ 802,53.

O diretor-tesoureiro da OAB acha que apesar de positiva, a PEC deve levar a demissão de trabalhadores. "Sou favorável a PEC, mas acho que veio para prejudicar os empregados, porque vai ter muita demissão (de mensalistas) e aumento de diaristas"

Cleusa Maria contesta essa posição. "Não vai ter demissão em massa. Quem quer uma trabalhadora tem que arcar com os encargos sociais". Essa também é a avaliação de especialistas do governo.

Infográfico | Fonte: Agência Brasil

