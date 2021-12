PBoC injeta 520,9 bi de yuans via linha de crédito permanente em janeiro

A China fez uma injeção líquida de 520,9 bilhões de yuans (US$ 79,2 bilhões) em seu sistema financeiro por meio de uma linha de crédito permanente em janeiro, informou o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês).

Do total, 306,5 bilhões de yuans foram injetados por meio da linha de crédito permanente overnight a uma taxa de juros a 2,75%; 214,4 bilhões de yuans foram injetados em uma operação de sete dias a uma taxa de juros de 3,25%. E os outros 10 milhões de yuans foram conduzidos à linha de crédito permanente de um mês, com taxa de juros de 3,6%. Os empréstimos nesta linha de crédito permanente estavam em 110 milhões de yuans no final de janeiro.

Em outro comunicado, o PBoC disse que injetou 862,5 bilhões de yuans via uma linha de crédito de médio prazo para garantir ampla liquidez no sistema bancário. As linhas de crédito de três meses, seis meses e um ano receberam 445,5 bilhões de yuans, 217,5 bilhões de yuans e 199,5 bilhões de yuans, respectivamente. Os empréstimos desta linha de crédito estavam em 1,278 trilhões de yuans no final do mês passado.

O Banco Central disse também que forneceu 143,5 bilhões de yuans por meio de um empréstimo suplementar para três bancos para impulsionar a revitalização de moradias em regiões mais pobres, projetos de água e projetos de investimento no exterior. Os empréstimos pendentes desta linha de crédito estavam em 1,224 trilhões de yuans no final de janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.

