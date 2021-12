Patrocinadora do Carnaval vai exportar água de coco em março

Até março desse ano, a Bahia começará a exportar água de coco para a Europa e os Estados Unidos. Dois escritórios da produtora Obrigado, empresa do Grupo holandês Aurantiaca, já foram instalados nos Estados Unidos e na Holanda, com o objetivo de viabilizar as vendas para o exterior.

Nesta sexta-feira, 29, em um almoço na Bahia Marina, que contou com a presença do prefeito ACM Neto, os executivos da empresa anunciaram que patrocinarão o Carnaval de Salvador pela primeira vez. Além disso, apoiarão ações do camarote Expresso 2222 e da promoter Lícia Fábio.

Ao todo, o grupo está investindo R$ 3 milhões em comunicação e promoção da sua marca, com o objetivo de consolidar-se localmente e, posteriormente, mirar os mercados nacional e internacional. Nos circuitos da festa momesca, em especial no Barra-Ondina, o produto terá exclusividade, sendo vendido por R$ 5 ao folião.

Localizada no município de Conde, no Litoral Norte da Bahia, a única fábrica da Obrigado será responsável, até o final do ano, por 6% da produção de água de coco no país. O objetivo dos executivos, revela o presidente do grupo, o holandês Piet Dorr, é atingir o número de 10%.

Outros produtos

Atualmente, o produto já está em 24 estados do país e é vendido por 68 distribuidoras de bebidas. "Vamos começar a produzir outros produtos derivados do coco, seja leite, óleo ou qualquer outro", informou Dorr.

Os resultados até então obtidos pela marca já são considerados positivos, segundo o diretor comercial da Aurantiaca, Carlos Rabello. Ele lembra que o produto principal da empresa está nas prateleiras há, aproximadamente, seis meses.

"Agora que estamos comemorando um ano do primeiro faturamento, então já chegar podendo patrocinar o Carnaval é muito bom", afirmou Rabello. Ele explica, ainda, que a escolha da Bahia para a promoção da marca é justificada pela diversidade do público presente nos festejos de Momo.

"A Bahia é cosmopolita, então atingimos vários públicos e testamos nosso alcance nacional", disse.

A prefeitura também anunciou o patrocínio da companhia aérea Air Europa ao Carnaval, em evento essa semana no Hotel Sheraton da Bahia. É o segundo ano consecutivo que a empresa fecha parceria com o município. Além dos circuitos oficiais, os camarotes Expresso 2222, Nana, Central e os blocos Camaleão, Crocodilo e Olodum receberão peças publicitárias da marca nos seus lounges.

