Passagem de ônibus interestadual fica mais cara

A partir desta terça-feira, 1º, os passageiros do transporte interestadual de longa distância (acima de 75 km) terão que desembolsar mais para chegar ao destino. Isto porque o valor da passagem sofreu um reajuste de 4,72%, autorizado pela Resolução 4.351 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O reajuste - cuja autorização foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira, 27 - é realizado anualmente e faz parte do contrato assinado entre a ANTT e as empresas.

Segundo a Agência, o valor é determinado pela variação de preço do óleo diesel usado pelas empresas e pelos índices de correção da variação salarial (INPC) e da inflação do período (IPCA), além de impostos. O último reajuste foi feito em outubro de 2013.

