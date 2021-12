Passageiros denunciam Avianca por falta de apoio

Passageiros da companhia aérea Avianca tiveram voos cancelados em duas ocasiões na semana passada. Na última quinta-feira, 21, pela manhã, clientes da empresa não puderam embarcar no voo 6211, que sairia de Salvador para o Rio de Janeiro.

Uma denúncia foi formalizada na Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). Com isso, a companhia foi notificada e terá um prazo de 10 dias para apresentar esclarecimentos ao órgão.

Situação parecida com o fato ocorrido em Salvador aconteceu com o voo 6212, também cancelado na última quarta-feira, 20. Dessa vez, o imprevisto ocorreu no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. A aeronave iria para a capital baiana.

A Avianca não teria cumprido deveres previstos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), como a garantia de alimentação e comunicação. “Esperamos mais de quatro horas sem apoio e esclarecimentos”, disse o passageiro Marcus Rodrigues.

Omissão de apoio também foi a queixa da passageira Taianne Leony. “Eles demoraram de providenciar a hospedagem”, conta. Sobre o cancelamento dos voos 6212 e 6211, a Avianca esclareceu, sem mais detalhes, que problemas técnicos atingiram as aeronaves.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

