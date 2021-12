Passageiros comemoram suspensão da cobrança da bagagem

A suspensão da cobrança de bagagem em voos nacionais e internacionais concedida por liminar da Justiça Federal de São Paulo, na última segunda-feira, e que deveria entrar em vigência nesta terça-feira, 14, deixou satisfeitos passageiros que embarcavam nesta manhã no Aeroporto Internacional de Salvador.

Depois de confessar que não estava atento à cobrança para esta terça, o motorista Jocélio Silva se disse aliviado por não ter de desembolsar mais dinheiro além do já gasto.

"A gente já paga passagens caras e ainda ter de pagar por bagagem só vai encarecer mais as viagens", disse Silva, que havia chegado de Paulo Afonso e estava com voo marcado para o Rio de Janeiro, à tarde.

Após 20 dias fazendo turismo em Salvador, a podóloga paulista Virgínia Caires e a amiga promotora de eventos Marinalva Peixoto Santos pesaram as malas antes de irem ao aeroporto. "A minha mala pesa uns 18 kg, ainda bem que essa despesa a mais está descartada por esta liminar. Estamos voltando na hora certa", afirmou Virgínia.

De acordo com funcionários das companhias aéreas, mesmo que a cobrança tivesse começado hoje, a cobrança não seria feita de imediato, respeitando o fato de que as passagens foram compradas com antecedência antes da vigência.

