Páscoa: saiba onde encontrar promoções e ofertas de ovos de chocolate em Salvador

Em 2019, o preço médio dos ovos de Páscoa subiu 10,22%, na comparação com 2018. A alta foi puxada, principalmente, pelos ovos com até 100 gramas, que registraram um aumento de mais de R$ 10,00 (40,52%), segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre). Buscando alternativas para o consumidor não errar na hora da compra e conseguir manter a tradição milenar de presentear com chocolate no domingo de Páscoa, que esse ano acontece no dia 21 de abril, o Portal A TARDE esteve em diferentes lojas para pesquisar preços promocionais na capital baiana.

BomPreço:

A rede supermercadista está com promoção, em todas as unidades, de ovos da marca lacta Diamante Negro com 202 gramas por apenas R$ 19,80. Outra oportunidade que pode ser encontrada no local são os ovos da Laka com 170g, por R$ 24,90.

LeBiscuit:

A loja destaca a oferta de um ovo de 80g por apenas R$ 5,99. No local, também poderá ser encontrado outros tipos com a mesma pesagem, porém, com acréscimo de brindes, saindo por R$ 19,99.

Lojas Americanas:

As lojas da rede também estão vendendo ovos da marca TopMilk de 120g por R$ 7,99.

A D'elicce está com um stand com ovos de 80g, em que oferece a oferta - na compra de 4 cada um sai por: R$ 12,74.

Cacau Show:

Na compra de um ovo de 350g no valor de R$49,99 o cliente pode optar levar outro, com menos gramas, por apenas R$ 24,90.

Brasil cacau:

A loja não está com nenhuma promoção. Mas o ovos trufados de 400g seguem no valor de R$ 56,90.

